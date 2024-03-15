Сергей Коньков: «Автомобилист» способен доставить СКА серьезные неприятности»

Бывший нападающий «Локомотива» Сергей Коньков поделился мнением о предстоящей серии второго раунда Кубка Гагарина между СКА и «Автомобилистом».

«Номинально СКА — фаворит. Хотя серия с «Торпедо» не стала для них легкой прогулкой. «Автомобилист» способен доставить серьезные неприятности. Но я все равно ставлю в этом противостоянии на СКА», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Стартовый матч серии между СКА и «Автомобилистом» пройдет 17 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 мск.

В первом раунде Кубка Гагарина армейцы обыграли «Торпедо» со счетом 4-1, а команда из Екатеринбурга одержала победу над «Ак Барсом» (4-1).