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28 декабря, 23:03

Коньков: «Я удивлен переходом Шарова, он может делать результат»

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился впечатлениями от перехода нападающего Александра Шарова в «Автомобилист».

«Честно говоря, я этим переходом удивлен. Шаров достаточно неплохо проявлял себя в «Салавате». Понятно, что Александр ярче играл в прошлом году. Возможно, в Уфе недовольны соотношением «цена-качество». Как по мне, Шаров — один из тех игроков, которые могут самостоятельно сделать результат», — сказал Коньков «РБ Спорт».

Шаров в текущем сезоне сыграл в 37 матчах, в которых набрал 20 (8+12) очков. Ранее он расторг контракт с «Салаватом Юлаевым».

Источник: «РБ Спорт»
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