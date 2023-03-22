Коньков: «Я думаю, «Локомотив» сделает все для того, чтобы забрать второй домашний матч»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предполагает, что «Локомотив» выиграет в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина с ЦСКА.

«Я думаю, ярославцы сделают все для того, чтобы забрать второй домашний матч. Нас ждет очень интересная игра. Надо посмотреть, что предложат армейцы. Честно говоря, они уступают сопернику в первых периодах. Да, потом у них получается выправлять ситуацию, но в начале игры всегда нужно делать задел. В первых двух матчах ЦСКА сдерживал натиск соперника, но в третьем сделать этого не получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

Четвертая игра между железнодорожниками и ярославским клубом пройдет завтра, 23 марта. Начало в 19.30 по московскому времени. На данный момент счет в серии 2-1 в пользу ЦСКА.