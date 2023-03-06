Коньков заявил, что «Металлург» уверенно играет дома

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков предположил, как может завершиться матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина «Металлург» — «Автомобилист».

«Дома «Металлург» в плей-офф всегда играет уверенно. Думаю, что магнитогорцы уже посмотрели на то, как соперник играл в выездных матчах, и сделали выводы. Игры были напряженные. Дисциплина и игра в неравных составах будет сказываться. Очень тяжело в этом матче предположить исход. Команды бьются, шансы 50 на 50. Предположу, что сегодняшняя игра может завершиться с разницей в один гол или в овертайме. Сделаю ставку на победу домашней команды», — приводит сова Конькова «РБ Спорт».

Матч «Металлург» — «Автомобилист» пройдет 6 марта. Начало — в 17:00 по мск.

Счет в серии сейчас равный — 1-1.