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22 ноября, 16:01

Коньков заявил, что СКА нужно возвращать свою уверенность

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Обладатель Кубка Гагарина-2013 Сергей Коньков поделился мнением о предстоящем матче СКА — ЦСКА.

«Надо посмотреть, в каком состоянии подходят к игре команды. У СКА, например, недавно была серия поражений. А ЦСКА же в последних матчах играет достаточно уверенно. У москвичей четыре победы подряд с достаточно надежной игрой в обороне. А вот у СКА ситуация немножко другая. Они после поездки на Дальний Восток немного потеряли уверенность. Последние игры даются им тяжело. Уверенной была победа в матче с минским «Динамо». Тем не менее я считаю, что СКА нужно возвращаться на победную линию», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Он также заявил, что на данный момент ЦСКА выглядит стабильнее.

«Думаю, что СКА немного потерял уверенность, и это может пойти на руку москвичам. Но я бы не сказал, что ЦСКА на сто процентов победит. Многое будет зависеть от игры спецбригад. Подопечные Сергея Федорова играют надежно и стабильно, у них сейчас четыре победы подряд. А вот у петербуржцев идет серия из поражений. Им нужно возвращать ту уверенность, которая у них была в первые два месяца чемпионата», — добавил Коньков.

Матч СКА — ЦСКА пройдет 22 ноября. Начало — в 19:30 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-tsska-vy-glyadit-uverennee-a-ska-nuzhno-vozvrashhat-svoyu-uverennost/
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