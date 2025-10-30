Видео
30 октября, 22:15

Коновалов перейдет в «Салават Юлаев», Самонов покинет клуб

Михаил Зислис
Обозреватель
Илья Коновалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», вратарь Илья Коновалов подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона, где составит дуэт Семену Вязовому.

Голкипер уфимцев Александр Самонов с большой долей вероятности покинет клуб.

В прошедшем сезоне 27-летний Коновалов выступал за «Адмирал». Он провел 18 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ-2024/25 с процентом сейвов 89,55 и коэффициентом надежности 3,36. До этого он играл в московском «Динамо» и «Локомотиве».

30-летний Самонов в текущем сезоне отыграл в 12 встречах. Его процент сейвов составляет 88,61, а коэффициент надежности — 2,96.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов, форвард &laquo;Салавата Юлаева&raquo; Шелдон Ремпал, нападающий &laquo;Металлурга&raquo; Евгений Кузнецов.Почему самый дорогой игрок лиги не перешел в СКА, что происходит с Кузнецовым. Главные инсайды КХЛ
6

  • Death_Gun 1991

    Хм, лучше бы к Вязовому на подмену поставили молодого вратаря из системы. А Вяз играл бы в основном и норм. А так менять одного дуркутнаидругого вообще не имеет смысла

    31.10.2025

  • fktrc

    Коновалов мертвый!Два сезона динамо потеряло из- за этого ловца бабочек, а в адмирале он всегда был только в запасе! Видать совсем плохи дела у башкиров!

    31.10.2025

  • Сон Морфей

    Дык не тащит, Смолин тащит. Наби в Колорадо отсылать

    31.10.2025

  • Niсk

    Шило на мыло?

    31.10.2025

  • Palacios

    А Набоков?

    30.10.2025

  • Сон Морфей

    Самонова в Металлург

    30.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Илья Коновалов
    КХЛ
    ХК Салават Юлаев
    Александр Самонов
