Коновалов перейдет в «Салават Юлаев», Самонов покинет клуб

Как стало известно «СЭ», вратарь Илья Коновалов подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона, где составит дуэт Семену Вязовому.

Голкипер уфимцев Александр Самонов с большой долей вероятности покинет клуб.

В прошедшем сезоне 27-летний Коновалов выступал за «Адмирал». Он провел 18 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ-2024/25 с процентом сейвов 89,55 и коэффициентом надежности 3,36. До этого он играл в московском «Динамо» и «Локомотиве».

30-летний Самонов в текущем сезоне отыграл в 12 встречах. Его процент сейвов составляет 88,61, а коэффициент надежности — 2,96.