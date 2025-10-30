Коновалов перейдет в «Салават Юлаев», Самонов покинет клуб

30 октября, 22:15
Как стало известно «СЭ», вратарь Илья Коновалов подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона, где составит дуэт Семену Вязовому.
Голкипер уфимцев Александр Самонов с большой долей вероятности покинет клуб.
В прошедшем сезоне 27-летний Коновалов выступал за «Адмирал». Он провел 18 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ-2024/25 с процентом сейвов 89,55 и коэффициентом надежности 3,36. До этого он играл в московском «Динамо» и «Локомотиве».
30-летний Самонов в текущем сезоне отыграл в 12 встречах. Его процент сейвов составляет 88,61, а коэффициент надежности — 2,96.
Death_Gun 1991
Хм, лучше бы к Вязовому на подмену поставили молодого вратаря из системы. А Вяз играл бы в основном и норм. А так менять одного дуркутнаидругого вообще не имеет смысла
31.10.2025
fktrc
Коновалов мертвый!Два сезона динамо потеряло из- за этого ловца бабочек, а в адмирале он всегда был только в запасе! Видать совсем плохи дела у башкиров!
31.10.2025
Сон Морфей
Дык не тащит, Смолин тащит. Наби в Колорадо отсылать
31.10.2025
Niсk
Шило на мыло?
31.10.2025
Palacios
А Набоков?
30.10.2025
Сон Морфей
Самонова в Металлург
30.10.2025