Меньшиков — о противостоянии ЦСКА — СКА: «Четырех матчей тут не хватит»

Бронзовый призер чемпионата СССР 1971 года в составе СКА Константин Меньшиков считает, что финале Западной конференции плей-офф КХЛ петербургской команды будет сложнее пройти ЦСКА.

— ЦСКА в прошлом сезоне вообще-то выиграли Кубок Гагарина. СКА идет «вторым номером» в этой дуэли. Серия будет сложная. ЦСКА играет в более современный канадский хоккей. Много столкновений, силовой борьбы, агрессивной игры. Команды ЦСКА и СКА — примерно равные, но в то же время разные. Победит тот, у кого получится показать свою лучшую игру. Четырех матчей тут не хватит.

— Какие козыри у СКА?

— У СКА более техничные, тонкие игроки — такие, как Гусев, Хайруллин. В то же время это более легковесная команда. ЦСКА — машина. Помните, как Сергей Федоров играл? Мощный, техничный, катил хорошо, держал на плечах всю пятерку. Вот и команда у него такая же. Кстати, у Федорова — три перстня обладателя Кубка Стэнли. У Романа Ротенберга таких перстней нет, разве что как у менеджера. Тоже фактор. Но будет интересная борьба, — заявил Меньшиков «РБ Спорт».

ЦСКА и СКА сыграют в финале Западной конференции в седьмой раз. Первый матч серии состоится 2 апреля.