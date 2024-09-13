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Сегодня, 02:24

Окулов: «Сами себе привозим голы. Проигрываем игру, в которой полностью доминируем»

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Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:4 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

— К сожалению, которую игру плохо начинаем. Дальше исправляемся, забиваем хорошие голы. Выходим на третий период с преимуществом, здорово играем, но дальше сами себе привозим голы. Все это приводит к тому, что проигрываем игру, в которой полностью доминируем.

— В чем секрет тройки Полтапов — Абрамов — Соркин?

— Парни много работают. Везет тому, кто везет. Они помогают друг другу, делают правильные вещи на льду. Из таких моментов складывается такая игра. Надеюсь, что они и дальше продолжат в том же духе.

— Сегодня было много большинства. Некоторые попытки не были реализованы. Это стало предопределяющим фактором?

— Сегодня большинство было неплохим. Если бы забили в ситуации «5 на 3», то, думаю, смогли бы победить. Нужно было грамотно играть в равных составах и всё было бы супер.

Федор Носов

Константин Окулов

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