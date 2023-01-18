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Сегодня, 15:36

Тренер «Динамо» Власов: «После игры Коновалов был не очень счастлив, думал о пропущенных шайбах»

Виталий Косик
Корреспондент
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Тренер вратарей «Динамо» Константин Власов прокомментировал забитую шайбу голкипера московской команды Ильи Коновалова в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (6:4).

«Если честно, он был не очень счастлив, больше думал о том, что пропустил 4 шайбы. Гол немного ушел на второй план, Илья переживал из-за того, что в конце сыграли не совсем правильно и пропустили еще раз. Эти эмоции присущи вратарям: для них приятнее не пропускать, чем забивать. Да, такой гол — это редкость, но все-таки наша задача не позволить сопернику забить, тем более за 10 секунд до конца встречи», — приводит слова Власова Metaratings.ru

«Динамо» занимает 5-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 68 очков за 52 игры.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-vratarei-dinamo-vlasov-konovalov-posle-gola-byl-ne-ochen-schastliv-on-bolshe-dumal-o-4-kh-propushennykh-shaibakh-220771/
Илья Коновалов
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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Тренер «Динамо» Власов назвал гол Коновалова стечением обстоятельств