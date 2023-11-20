Конюшков о вызове на Матч звезд КХЛ: «Это заслуга моей семьи. Это будет их праздник»

Сегодня, 12:30
Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков в интервью «СЭ» прокомментировал вызов на ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ.
«Я думаю, что это приятный такой праздник прежде всего для моей семьи. Я позвал туда всю семью, мне за счастье будет разделить это время с ними. Думаю, что получу наслаждение и от хоккея, и от атмосферы, и от нахождения там, и от ощущения того, что родители на меня смотрят. Это заслуга их. Это будет их праздник», — сказал Конюшков.
ФОНБЕТ Матч Звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге 9 и 10 декабря на новой «СКА-Арене», которая вмещает 21,5 тысячи зрителей.