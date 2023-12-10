Конюшков поделился мнением о возобновлении карьеры Ковальчука

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков, выступающий за команду дивизиона Боброва на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ, признался, что не чувствует себя звездным игроком.

— Богдан, чувствуешь себя звездой?

— Нет. Звезды вон сидят слева от меня (улыбается, слева Голдобин и Нестеров — прим. «СЭ»), — приводит Metaratings.ru слова Конюшкова

— Молодой звездой?

— Нет.

— А «Торпедо»?

— Тоже нет.

— Ты задрафтован «Монреалем». Что думаешь, не на связи с ними?

— Нет.

— Удивило подписание Ильи Ковальчука со «Спартаком»?

— Круто, когда такая легенда приходит в лигу. Думаю, сфотографируюсь с ним после игры.

ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ проходит на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге с 9 по 10 декабря. Первый день звездного уик-энда стал самым посещаемым в истории лиги — мастер-шоу и полуфинальные игры посетило 19 682 болельщика.