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Сегодня, 19:23

Конюшков поделился ожиданиями от второй части чемпионата КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков поделился ожиданиями от второй части чемпионата КХЛ.

«Что можно ждать от «Торпедо» во второй части чемпионата? Будем так же пропагандировать в «Торпедо» атакующий, дерзкий, агрессивный хоккей. Думаю, ничего особенно не поменяется. Просто будем заглядывать немного дальше — в плей-офф. Нужно чуть-чуть подравнять дисциплину. «Торпедо» должно больше уделять внимание обороне, чтобы достичь чего-то в плей-офф? Все должно быть сбалансировано и гармонично, но приоритет будет все равно атаке, потому что в прошлом плей-офф и в этом сезоне мы доказали, что этот хоккей работает. После прошлого плей-офф осталась недосказанность? Слишком много эмоций потратили, когда прошли первый раунд. Хотя мы засматриваемся на Кубок и работа еще не была сделана. Эмоций не хватило, а в игровом плане не могу сказать, что мы уступили, больше ментально», — приводит слова Конюшкова «РБ Спорт».

После 40 матчей «Торпедо» занимает четвертую строчку в Западной конференции, набрав 51 очко. Лидирует — «Спартак» (56 очков в 41 игре).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-torpedo-konyushkov-vtoroj-raund-ne-potolok-mozhem-i-za-kubok-poborot-sya/
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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