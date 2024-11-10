Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:12

Конюшков: «Пять домашних поражений «Торпедо» подряд — наша вина, из-за этого тяжело»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«Проиграли преимущественно из-за удалений. Много сил отдали, играя в меньшинстве. Некоторые ребята, которые не играют в меньшинстве, замерзли. Получилась разбалансировка, и из-за этого отдали матч. Если бы не пропустили одну шайбу в меньшинстве, то игру в меньшинстве можно было бы занести в актив, но этот пропущенный гол повлиял на результат. Хорошо играли, особенно во втором периоде, а потом все свои старания спустили в унитаз. Три последних наши игры — разные по сюжету, где-то мы показывали характер и переводили игру в овертайм, а где-то, как в этом матче, давали воздух сопернику. Пять домашних поражений подряд — это наша вина, из-за этого тяжело», — приводит слова Конюшкова официальный сайт КХЛ.

Автозаводцы находятся на 6-м месте в Западной конференции, набрав 27 очков в 25 встречах. «Салават Юлаев» — на 4-й строчке Восточной конференции с 29 баллами после 22 игр.

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Богдан Конюшков

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Президент Финляндии заявил о налаживании отношений с РФ в будущем
Ефимова заявила, что боялась стать «врагом народа» после поездки на Олимпиаду
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
Елена Докич призналась, что в 2001 году отец заставил ее играть за Югославию
МВД предупредило о лишении гражданства за непринесение присяги
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Сегодня
Вчера
Неделя