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Сегодня, 16:21

Конюшков прокомментировал создание Telegram-канала о «Торпедо»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Хоккеист «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал о создании собственного Telegram-канала.

«Делать было нечего, вот и родилась мысль. Понимал, что большинство болельщиков не имеет возможности видеть жизнь команды изнутри: тренировки, беседы в раздевалке и так далее. Да и не каждый журналист получает подобную привилегию. Хотелось показать все. К тому же я и сам получал удовольствие», — сказал Конюшков RT.

В текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ 21-летний Конюшков принял участие в 34 противостояниях, в которых набрал восемь баллов, один раз поразив ворота соперника и сделав семь результативных передач.

Источник: RT
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Богдан Конюшков
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