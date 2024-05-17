Конюшков: «Из футболистов нравится Смолов, я подписан на него в соцсетях»

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков ответил на вопрос о том, какие спортсмены ему импонируют.

«Я даже так не задумывался. Можно назвать Коби Брайанта. До сих пор им вдохновляюсь. Он импонирует, все его устои, которые он рассказывал в интервью, просто даже на жизнь, они шикарны. Из футболистов нравится Федор Смолов. Подписан на него в соцсетях и смотрел много его интервью. Разносторонний, умный и рассудительный человек, которого интересно послушать», — цитирует Конюшкова Metaratings.ru.

41-летний Коби Брайант является членом Зала славы баскетбола. Он пять раз становился чемпионом НБА вместе с «Лейкерс».

34-летний Федор Смолов — нападающий «Динамо». В составе московского клуба он дважды становился бронзовым призером чемпионата России.