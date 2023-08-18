Конюшков: «Кроме «Монреаля» были еще клубы, с которыми разговаривали перед драфтом НХЛ»

Сегодня, 02:32
Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал о беседе с представителями «Монреаля», который выбрал россиянина на драфте НХЛ.
— Со мной контактировали из «Монреаля» в том плане, что они выбрали меня и сразу позвонили, — цитируют «Известия» Конюшкова. — Была не слишком поздняя ночь, и я смотрел в тот момент драфт. Они меня поздравили, сказали: «Мы в тебя верим, надеемся, следим и в необозримом будущем хотели бы, чтобы ты у нас играл, поэтому мы тебя взяли». То есть контакт такой теплый был. Не скажу, что каждый день переписываемся, но и связь у нас есть.
— «Монреаль» и другие клубы НХЛ проводили до драфта с вами какие-либо собеседования, интервью, которые достаточно распространены у них?
— Ну да, кроме «Монреаля» были еще клубы, с которыми мы разговаривали. Созванивались с их скаутами русскоговорящими. Но я доволен, что меня выбрал «Монреаль».
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