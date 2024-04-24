Коробкин — о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина: «Я в шоке. Пока понимания нет, прихожу в себя»

Нападающий «Металлурга» Егор Коробкин поделился впечатлениями от победы в Кубке Гагарина.

Магнитогорская команда 24 апреля одержала четвертую подряд победу в финальной серии с «Локомотивом» и выиграла плей-офф КХЛ.

— Опиши свое чувство сейчас. Это главное, к чему ты шел за свою карьеру?

— Я в шоке. Пока понимания нет. Прихожу в себя. Очень сильно рад. Со второго раза получилось.

— 4-0 в серии — какой-то космос. Из чего они сложились?

— Игры сложились из деталей. Везде было близко. «Локомотив» дал хороший бой. Но мы сильнее.

— Огромный фан-сектор в Ярославле. Чувствовали их поддержку?

— Конечно, было слышно их очень сильно, и они перекрикивали даже.

— «Локомотив» насколько сильный соперник? 4-0, но каждый матч был равный.

— Прекрасный соперник. Спасибо им за серию. Хорошая и боевая команда. Она это доказала. Но в этом году мы лучше.

— Сейчас все удивляются, как выросла «Магнитка» за этот год. Как этот путь проходил?

— Это долгий путь, многое поменялось. И в начале сезона, и по ходу сезона многое менялось. Сложился крутой коллектив, тренерский штаб. Он добавлялся, рос по ходу сезона и у нас все получилось.

— Можно ли сказать, что поставил зубы не только на победу над «Автомобилистом», но и на кубок Гагарина?

— Да. Так и есть.

— Так и не вставлял еще?

— Пока нет.

— Для тебя, как для магнитогорца, насколько важен этот трофей?

— Очень! Мы пишем историю для магнитогорского хоккея и молодому поколению хороший пример показываем. Много своих воспитанников, которые выиграли кубок. Пусть молодежь теперь растет на нас. Сергей Валерьевич Мозякин, Ярослав Хабаров, Андрей Владимирович передали опыт нам. Дай бог, чтобы и мы передали его дальше.

— Кажется, что это команда на вырост. Многие молодые играли проводят первый-второй сезон в лиге. И потом еще можете пошуметь.

— Да. Верю в это. У нас чемпионское окно только открылось и будет только продолжаться.

Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах. Команда из Челябинской области стала третьей в истории лиги, которая трижды выигрывала Кубок Гагарина, сравнявшись по этому показателю с «Ак Барсом» и ЦСКА.