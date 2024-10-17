Сегодня, 17:49
Защитник «Спартака» Вениамин Королев и защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов подрались в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча проходит в Омске.
В одном из эпизодов в середине первого периода игрок красно-белых вступил в контакт с форвардом омского клуба Ридом Буше, после чего получил толчок от Шарипзянова. После драки у игрока омичей остался синяк под левым глазом.
Королев и Шарипзянов получили по пять минут штрафа, а игрок хозяев вдобавок — еще две минуты за блокировку.
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|Нефтехимик
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|Металлург Мг
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|Сал. Юлаев
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|Адмирал
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|Авангард
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|Амур
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|Барыс
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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Шабанов Максим
Трактор
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Аймурзин Данил
Северсталь
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Хмелевский Александр
Салават Юлаев
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Артамонов Никита
Торпедо НН
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Шарипзянов Дамир
Авангард
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Деанджело Энтони
СКА
|8
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Петан Ник
Ак Барс
|14
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
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Летунов Максим
Торпедо НН
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