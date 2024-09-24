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Сегодня, 13:51

Королев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Барыса»

Сергей Разин
корреспондент
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Пресс-служба «Барыса» сообщила о смене главного тренера команды.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте нового сезона перед матчем «Барыс» — «Динамо» Москва принято решение назначить исполняющим обязанности главного тренера Евгения Королева. Дополнительная информация по обновленному тренерскому штабу будет предоставлена после завершения всех регламентированных процедур», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что Дэвид Немировски будет отправлен в отставку.

«Барыс» после 7 матчей занимает последнее место в Восточной конференции, набрав 3 очка. Единственная победа была одержана над «Автомобилистом» (2:1 ОТ).

Источник: Сайт Барыса
Дэвид Немировски
КХЛ
ХК Барыс

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