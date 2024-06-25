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Сегодня, 14:37

Королев заявил, что переговоры по контракту с «Барысом» еще продолжаются

Алина Савинова
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Защитник сборной Казахстана Артем Королев поделился информацией о заключении двустороннего контракта с «Барысом».

«Все хорошо, спасибо. Да, переговоры с «Барысом» еще идут. Разговаривают с моим агентом. Что будет, пока не говорят», — цитирует Королева Legalbet.kz.

Ранее хоккеист рассказывал, что пытается добиться от «Барыса» двустороннего контракта, но ему предлагают только односторонний с «Номадом».

В минувшем сезоне 22-летний Королев провел 11 матчей за «Барыс» в КХЛ и 33 игры за «Номад» в регулярном турнире чемпионата Казахстана и в плей-офф.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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