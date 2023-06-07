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Сегодня, 18:34

Коростелев: «Когда Воробьев достает кнут, может прилететь очень прилично»

Алина Савинова
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Нападающий «Металлурга» Никита Коростелев поделился мнением о бывшем главном тренере команды Илье Воробьеве.

«Хочется сказать спасибо Илье Петровичу, за эти два года он дал мне раскрыться как хоккеисту. Об этом тренере могу говорить только хорошее. Когда команда приносит результат и все хорошо, то Илья Петрович больше позволяет на льду, чем другие тренеры. Когда есть спад, как было несколько раз по ходу прошлого сезона, тогда достает кнут и может прилететь очень прилично. Если он ругается, то самое главное — как команда ответит на его требования и претензии. В этом и заключается ее класс. В основном мы слышали тренера и отвечали лучшей игрой», — приводит «РБ Спорт» слова Коростелева.

В апреле «Металлург» объявил о расторжении контракта с главным тренером Ильей Воробьевым. Магнитогорскую команду возглавил Андрей Разин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/napadayushhij-metallurga-korostelev-kogda-vorob-ev-dostaet-knut-mozhet-priletet-ochen-prilichno/
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Никита Коростелев
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