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Сегодня, 19:19

Форвард «Металлурга» Коростелев: «Разин — это мой тренер»

Алина Савинова
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Форвард «Металлурга» Никита Коростелев рассказал о новом главном тренере магнитогорской команды Андрее Разине.

«Пообщались недавно, и был достаточно длинный разговор. Он рассказал о своем видении игры и что будем менять в тактике. Приятно, что тренер посвящает в это игрока. «Северсталь» у него всегда играла в хоккей, поэтому с нетерпением жду начала сезона, чтобы поработать с Андреем Владимировичем. Это мой тренер, с которым мне сейчас работать. Главное — это помогать друг другу добиваться результата», — приводит «РБ Спорт» слова Коростелева.

В апреле «Металлург» объявил о расторжении контракта с главным тренером Ильей Воробьевым. Магнитогорскую команду возглавил Андрей Разин, который ранее работал в «Северстали».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/napadayushhij-metallurga-korostelev-razin-e-to-moj-trener-a-stereotipy-na-to-i-stereotipy/
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Никита Коростелев
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