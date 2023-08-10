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Сегодня, 10:22

Кошечкин допустил проведение прощального матча в следующем году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Прощальный матч олимпийского чемпиона, чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка Гагарина Василия Кошечкина может пройти через год.

«Посмотрим по поводу прощальной игры. Сейчас начался сезон, тяжело провести во время него. Наверное, сделаем это следующим летом, когда ребята все освободятся. Сейчас наслаждаюсь жизнью без хоккея, есть чем позаниматься. В первую очередь уделить время семье, родителям. Поэтому сейчас хочу пожить семейной жизнью», — приводит слова Кошечкина ТАСС.

В конце марта Кошечкин в интервью «СЭ» объявил о завершении карьеры. В этом году ему исполнилось 40 лет.

Кошечкин выступал в составе «Магнитки» с 2013 по 2023 год, а также в сезоне-2009/10. Он является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка Гагарина. 40-летний Кошечкин 27 марта объявил о завершении своей карьеры.

Источник: https://tass.ru/sport/18481185
Василий Кошечкин
Хоккей
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