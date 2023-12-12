Кошечкин назвал Кетова олицетворением российского хоккеиста

Бывший вратарь сборной России Василий Кошечкин поделился впечатлениями от участия в прощальном матче форварда Евгения Кетова, с которым вместе выступал за «Ладу».

Игра прошла в понедельник, 11 декабря в Санкт-Петербурге.

«Эмоции положительные, столько много друзей, болельщиков. Все пришли посмотреть, проводить его. Евгений является олицетворением русского хоккеиста — скоростной, техничный, маневренный», — приводит ТАСС слова Кошечкина.

Евгений Кетов является рекордсменом СКА по числу матчей в чемпионате России (541). 37-летний форвард завершил карьеру после завершения сезона-2022/23.

Кетов является чемпионом мира в составе сборной России, также он дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА.