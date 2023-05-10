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Сегодня, 18:38

Кошечкин — о «России 25»: «К сборной всегда был огромный интерес»

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Василий Кошечкин оценил решение ФХР провести майское турне сборной «России 25».

«Это огромный шаг для популяризации хоккея. Во многих городах игру сборной видели лишь по телевизору, а сейчас у болельщиков нескольких российских городов и Минска появилась отличная возможность увидеть игру команды воочию. В Красноярске на игре было семь тысяч зрителей. К сборной всегда был огромный интерес, об этом можно судить и по рейтингу телетрансляций. Казалось бы, обычные товарищеские матчи, а тем не менее все они транслируются в прямом эфире. Активно обсуждают игру сборной в интернете», — цитирует Кошечкина «Чемпионат».

Сборная «России 25» проводит турне по городам России, Белоруссии и Казахстана. 12 и 13 мая россияне сыграют с белорусской командой в Туле, а 15 и 16 мая — в Минске.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5098015-koshechkin-o-rossii-25-k-sbornoj-vsegda-ogromnyj-interes-vysokij-rejting-teletranslyacij.html
Василий Кошечкин
Хоккей
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