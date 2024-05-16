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Сегодня, 10:37

Кошечкин вернулся в «Металлург» в качестве тренера вратарей

Алина Савинова
Василий Кошечкин.
Фото Алексей Иванов., архив «СЭ»
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«Металлург» заключил контракт с экс-игроком команды Василием Кошечкиным. 41-летний россиянин будет отвечать за работу с вратарями, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

«Поздравляем Василия Владимировича с новым этапом! Желаем удачи и движения только вперед!», — говорится в заявлении команды.

Кошечкин выступал за «Металлург» с 2009 по 2010 год и с 2013-го по 2023-й. 27 марта прошлого года, в день своего 40-летия, он объявил о завершении карьеры игрока.

В регулярных чемпионатах КХЛ за команду из Магнитогорска Кошечкин отыграл 428 матчей, 49 из которых на «ноль» и одержал 216 побед. В плей-офф хоккеист провел за «Металлург» 127 игр и одержал 76 побед, отыграв в общей сложности 7 439 минуты на льду.

Будучи игроком «Металлурга», Кошечкин стал олимпийским чемпионом. Также он является чемпионом мира 2009 года, серебряным призером чемпионата мира-2010 и бронзовым призером чемпионата мира-2007.

Источник: https://www.metallurg.ru/press/club-news/594751/
Василий Кошечкин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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