Кошечкин вернулся в «Металлург» в качестве тренера вратарей

«Металлург» заключил контракт с экс-игроком команды Василием Кошечкиным. 41-летний россиянин будет отвечать за работу с вратарями, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

«Поздравляем Василия Владимировича с новым этапом! Желаем удачи и движения только вперед!», — говорится в заявлении команды.

Кошечкин выступал за «Металлург» с 2009 по 2010 год и с 2013-го по 2023-й. 27 марта прошлого года, в день своего 40-летия, он объявил о завершении карьеры игрока.

В регулярных чемпионатах КХЛ за команду из Магнитогорска Кошечкин отыграл 428 матчей, 49 из которых на «ноль» и одержал 216 побед. В плей-офф хоккеист провел за «Металлург» 127 игр и одержал 76 побед, отыграв в общей сложности 7 439 минуты на льду.

Будучи игроком «Металлурга», Кошечкин стал олимпийским чемпионом. Также он является чемпионом мира 2009 года, серебряным призером чемпионата мира-2010 и бронзовым призером чемпионата мира-2007.