Костин покинет «Сибирь» и продолжит карьеру на «Западе»

Как стало известно «СЭ», голкипер Денис Костин покинет «Сибирь» после трех лет, проведенных в клубе, и с большой вероятностью продолжит работу в одном из клубов Западной конференции.

При этом руководство новосибирцев сделало Костину контрактное предложение с окладом в 20 миллионов рублей, которое не устроили сторону хоккеиста.

Костин выступает за «Сибирь» с 2022 года. В сезоне-2024/25 29-летний россиянин провел 47 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 6 раз сыграл на ноль. В 7 играх плей-офф отразил 91,1 процента бросков при коэффициенте надежности 3.09.