29 октября, 23:05
Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок после матча FONBET чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:1) заявил, что не понимает, почему команда не может прервать безголевую серию.
— Я не знаю, что происходит, какие-то потусторонние силы на нас влияют. Мы не можем забить четвертую игру кряду.
— В чем главная причина?
— Причина в скованности. Груз ответственности очень тяжелый. Ребят могут и имеют забивать, но такая ситуация необъяснима. В моей карьере не было такого.
Хабаровская команда не смогла поразить ворота соперника в четвертой встрече подряд, проиграв их с общим счетом 0:16.
Федор Носов