Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

29 октября, 23:05

Костюченок — о безголевой серии «Амура» в 4 матча: «Какие-то потусторонние силы на нас влияют»

Telegram Дзен

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок после матча FONBET чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:1) заявил, что не понимает, почему команда не может прервать безголевую серию.

— Я не знаю, что происходит, какие-то потусторонние силы на нас влияют. Мы не можем забить четвертую игру кряду.

— В чем главная причина?

— Причина в скованности. Груз ответственности очень тяжелый. Ребят могут и имеют забивать, но такая ситуация необъяснима. В моей карьере не было такого.

Хабаровская команда не смогла поразить ворота соперника в четвертой встрече подряд, проиграв их с общим счетом 0:16.

Федор Носов

Виктор Костюченок
КХЛ
ХК Амур

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Месси выделил одного футболиста, «Реал» обвинил УЕФА в заговоре и мести. Что произошло после того, как Родри получил «Золотой мяч»
Академия хоккея Овечкина и новая арена ЦСКА. Что построят в Москве до 2030 года
Следователи проведут проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
Неожиданный промах Роналду с пенальти. Из-за него «Аль-Наср» снова остался без кубка
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Эксперт оценила возможные выдачи пенсионных накоплений в РФ единоразово
Сегодня
Вчера
Неделя