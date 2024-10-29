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29 октября, 23:40

И.о. главного тренера «Амура»: «Для меня стало неожиданностью увольнение Мартемьянова»

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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок после матча FONBET чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:1) заявил, что был удивлен изменениям в тренерском штабе команды.

Незадолго до игры с поста главного тренера хабаровской команды был уволен Андрей Мартемьянов.

— Не секрет, что сейчас команда в поиске тренера. Был ли у вас разговор с руководством? Какое понимание ситуации у вас сейчас?

— Пока я не приеду в Хабаровск, точно ничего не узнаю относительно будущего. Мы находились в поездке. И для меня это также стало новостью, что я буду И.О. Сейчас приедем в Хабаровск, тогда и будет все ясно.

Хоккеисты «Амура» не смогли поразить ворота соперника в четвертом матче подряд, проиграв их с общим счетом 0:16.

Федор Носов

Виктор Костюченок
ХК Амур

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