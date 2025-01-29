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Сегодня, 01:43

Касселс: «Если сравнивать «Авангард» и ЦСКА, то у команд разная система»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Коул Касселс рассказал, что его больше всего поразило в новом клубе. В декабре американца обменяли из омского «Авангарда».

«Я был очень удивлен, насколько в ЦСКА богатая история. И я рад, что теперь я — часть этой истории. Если сравнивать «Авангард» и ЦСКА, то у команд разная система, отличается теория, другой тренировочный процесс. Тут больше внимания обороне. В общем, чувствую себя здесь прекрасно, и каждый день мне становится комфортнее с новыми партнерами по команде и звену», — цитирует Legalbet Касселса.

В этом сезоне Касселс сыграл 39 матчей и набрал 6 (2+4) очков.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
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