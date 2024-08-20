Коул Кэсселс: «Перед приездом в Россию общался с Андреоффом и Буше»

Форвард омского «Авангарда» Коул Кэсселс, перешедший в команду в нынешнее межсезонье, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, к кому из игроков обращался перед принятием решения о переходе.

— Общались с кем-то из игроков или тренеров в Америке по поводу перехода в КХЛ?

— Да, я провел своего рода исследование, поговорил с ребятами, с которыми играл еще по молодежке. С Энди Андреоффом, который сейчас играет в Новосибирске, с Ридом Буше мы вместе выступали за «Ютику». Ребята говорили только хорошее, только положительно отзывались и о лиге, и о стране. Действительно, это общение с другими североамериканцами облегчило мне принятие решения. Также поговорил с российскими игроками, с которыми на протяжении последних нескольких лет выступал. Изучил город и посчитал, что все отлично и можно ехать.

— С кем из российских игроков общались по поводу перехода в КХЛ?

— Георгий Романов, Шакир Мухаммадулин, играли с ними вместе в прошлом году в «Сан-Хосе», также ребята, с которыми играли вместе до этого, например, Игорь Соколов. Их мнению я мог доверять, и я действительно прислушался к их словам.

В прошлом сезоне 29-летний американец провел 67 матчей за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ и набрал 45 (11+34) очков.