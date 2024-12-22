Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:25

Ковальчук: «Первый раз в Ташкенте, очень понравилось. Уже и плов, и самсу покушали»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук поделился ожиданиями от предстоящего матча FONBET чемпионата КХЛ в Ташкенте между «Спартаком» и минским «Динамо».

Игра пройдет в столице Узбекистана в рамках инициативы КХЛ о популяризации хоккея и турнира.

— Эмоции самые позитивные, я первый раз в Ташкенте. Мне очень понравилось. Вчера вечером прилетели. Здесь живут друзья. Уже и плов покушали, и самсу попробовал. Впечатления отличные.

— Как вам сама идея проведения матча в Узбекистане, который пока не ассоциируется с хоккеем?

— Почему не ассоциируется?

— Первый раз клубы КХЛ приехали.

— [Местная] команда, так понимаю, даже выиграла чемпионат Казахстана в прошлом году (на самом деле «Хумо» выбыл из плей-офф на стадии 1/4 финала — Прим. «СЭ»). Потом, была пандемия, и люди пересмотрели цели, куда хотят попасть. Но, думаю, они в принципе хотели играть в КХЛ. С такой инфраструктурой!

На местную команду, знаю, все время ходит полный стадион. Поэтому — почему нет? Детишки занимаются. Понятно, что дворцов спорта, льда не так много... Но они в самом начале своего пути. Поэтому круто, что КХЛ делает такие выездные матчи.

Ташкентский «Хумо» играл в ВХЛ в сезоне-2019/20, досрочно выйдя в плей-офф. В кубке Петрова команда дошла до 2-го раунда, после чего розыгрыш турнира был остановлен в связи с пандемией коронавируса. После этого клуб временно прекратил свою деятельность, но с 2022 года снова выступает в казахстанской лиге.

Ковальчук является воспитанником «Спартака» и выступал за клуб в 1999-2001 и в 2023-2024 годах.

2
Илья Ковальчук
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Читайте также
Тутберидзе не сдержала слез после победы Петросян на чемпионате России
Сотникова подвела итоги чемпионата России-2025
Путин заявил, что ответ на атаку ВСУ по Татарстану будет многократно сильнее
Катар пригрозил странам ЕС прекратить поставки газа из-за новых штрафов
Премьер Грузии предостерег Зурабишвили от назначения новых выборов
«Динамо» лишится лидера, «Локо» готовит 100 млн евро. Трансферные слухи РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя