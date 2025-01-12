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Сегодня, 23:00

Ковальчук назвал Гимаева великим хоккеистом и правильным человеком

Михаил Скрыль
Корреспондент
Илья Ковальчук в «Спартаке». 2024 год.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийский чемпион Илья Ковальчук в интервью «СЭ» высказался о знаменитом хоккеисте и комментаторе Сергее Гимаеве. В воскресенье в Уфе состоялся матч, посвященный 70-летию со дня его рождения.

— Что значил для вас Сергей Гимаев?

— Меня связывает с ним финал чемпионата мира 2008 года, когда он комментировал финал с Канадой. Его легендарные фразы после заброшенной шайбы в овертайме и перед этим, когда он искренне переживал. После некоторых игр он подходил ко мне, поддерживал меня, мы общались. Сергей Наильевич был великим хоккеистом и правильным человеком. Он умел находить общий язык и с игроками, и с болельщиками. Его уважали и очень любили на телевидение. Когда я узнал от Сергея (Гимаева-младшего. — Прим. «СЭ») о мероприятии, то сразу согласился.

— Путь в Уфу получился непростым?

— Обычный путь. Я просто был за границей. Должен был прилететь позже, а сделал это чуть раньше ради такого случая. Я был обязан это сделать.

Илья Ковальчук. «Я не завидую рекордам Овечкина. Только радуюсь за него». Ковальчук — о «Спартаке» и СКА, Кузнецове и России на Олимпиаде

Илья Ковальчук
Сергей Гимаев-старший
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