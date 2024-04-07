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Сегодня, 17:02

Ковальчук отреагировал на информацию о возможном назначении в «Спартак»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук не стал комментировать «СЭ» информацию о возможном завершении карьеры и последующем назначением генменеджером красно-белых.

«Нет [не стану отвечать]. Я знаю ваш вопрос», — сказал Ковальчук «СЭ».

По информации «СЭ», красно-белые рассматривают возможность предложить хоккеисту должность, которую он занимал в сборной России во время Олимпиады-2022 в Пекине.

В сезоне КХЛ-2023/24 40-летний Ковальчук провел за красно-белых 25 матчей и набрал 8 (4+4) очков.

Илья Ковальчук
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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