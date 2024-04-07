Ковальчук отреагировал на информацию о возможном назначении в «Спартак»

Сегодня, 17:02
Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук не стал комментировать «СЭ» информацию о возможном завершении карьеры и последующем назначением генменеджером красно-белых.
«Нет [не стану отвечать]. Я знаю ваш вопрос», — сказал Ковальчук «СЭ».
По информации «СЭ», красно-белые рассматривают возможность предложить хоккеисту должность, которую он занимал в сборной России во время Олимпиады-2022 в Пекине.
В сезоне КХЛ-2023/24 40-летний Ковальчук провел за красно-белых 25 матчей и набрал 8 (4+4) очков.