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Сегодня, 12:47

Ковальчук ответил на вопрос, какой период в своей жизни спортсмен считает самым ярким и запоминающимся

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук ответил на вопрос, какой период в своей жизни спортсмен считает самым ярким и запоминающимся.

«Каждый день для меня очень яркий. Стараюсь их проводить с удовольствием. Поэтому неважно, студенческие это годы или после 40. Самое главное — мыслить позитивно, каждый день учиться и становиться лучше», — приводит слова Ковальчука Legalbet.

Ковальчук в декабре 2023 года подписал контракт со «Спартаком». Он сыграл за команду 9 матчей и набрал 4 (3+1) очка.

Источник: https://legalbet.ru/news/kovalchuk-o-zhizni-posle-40-let-dlya-menya-kazhdij-den/
Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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