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Сегодня, 21:20

Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» и взял 71-й номер

Руслан Минаев
Илья Ковальчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» объявил о возвращении нападающего Ильи Ковальчука во время матча с «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

40-летний россиянин будет выступать под 71-м номером.

Ранее «СЭ» сообщал, что Ковальчук подпишет со «Спартаком» контракт до конца сезона.

Последним клубом 40-летнего хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года. В России хоккеист также выступал за «Ак Барс», «Химик» и СКА.

В НХЛ Ковальчук играл за «Атланту» (сейчас «Виннипег»), которая выбрала его на драфте 2001 года под первым номером, «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон».

Ковальчук возвращается! Легендарный нападающий поведет за кубком «Спартак» Жамнова

Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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