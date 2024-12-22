Ковальчук признался, что ждет от «Спартака» прогресса в Кубке Гагарина

Сегодня, 15:45
Бывший нападающий «Спартака», олимпийский чемпион Илья Ковальчук высказал мнение о выступлениях команды в текущем сезоне.
— Как вам результаты «Спартака»? Есть ощущение, что команда готова замахнуться на более серьезное выступление в Кубке Гагарина?
— Я бы очень сильно этого хотел. Переживаем за «Спартак». Классная команда, приехали новые ребята, которые поиграли в том числе в НХЛ. Тот же [Адам] Ружичка очень хорошо влился. Посмотрим. Команда играет в очень интересный, атакующий хоккей. Полные трибуны «Мегаспорта» о многом говорят. Будем болеть, переживать обязательно.
— Вы провели в «Спартаке» часть сезона. Выросла ли команда с тех пор?
— Конечно. Для тех ребят, которые раньше не имели такого опыта, все равно прошлый сезон был более-менее успешный. Команда никогда раньше не проходила первый раунд, кроме того момента, когда «Йокерит» убрали. Появились опыт, уверенность.
— Чувствуете, что сами тоже что-то дали ребятам?
— Надо спросить у них. Мне было приятно находиться в команде. Классные эмоции.
— Сожалеете ли, что Цыплаков покинул команду?
— Как я могу сожалеть? Это его желание. Он играет в сильнейшей лиге мира, доказывает, постоянно играет в основном составе... Тем более в такой команде, как «Нью-Йорк Айлендерс». Там из состава очень легко вылететь. Так что он молодец. Только удачи ему!
Красно-белые занимают 2-е место в Западной конференции после 38 игр, набрав 51 очко.
Ковальчук является воспитанником «Спартака» и выступал за клуб в 1999-2001 и в 2023-2024 годах.