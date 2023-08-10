Ковальчук рассказал, как познакомился с Зариповым

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук высказался о Данисе Зарипове, в прощальном матче которого он сыграл 9 августа в Казани.

«Это был локаут в НХЛ, мы тогда познакомились с ним в 2004 году. Мы оба были холостыми, беззаботными, много времени проводили вместе. Данис на правах местного парня показывал мне и злачные, и хорошие места Казани. У него были попытки поехать в НХЛ, но всему свое место. То, что он сделал в России, намного дороже. Человек выиграл пять Кубков Гагарина, шесть чемпионатов России, у него три победы на чемпионате мира. Это говорит о многом, поэтому он заслуженный человек, которого все уважают. Сегодняшний матч это доказал, потому что мы видели, как зрители относятся к нему с любовью, а друзья — с большим уважением», — приводит слова Ковальчука Metaratings.ru.

Зарипов — самый титулованный игрок в истории КХЛ, он пять раз выигрывал Кубок Гагарина. Также он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014) в составе сборной России.

В общей сложности Зарипов провел 663 матча в регулярке КХЛ и набрал 557 (235+322) очков. В плей-офф — 154 игры и 128 (57+71) очков.