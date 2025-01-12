Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:15

Ковальчук рассказал об успехах своего сына в футболе

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук в интервью «СЭ» рассказал о том, как складывается карьера его сына Филиппа в футбольном «Динамо».

— Как успехи вашего сына Филиппа в футболе?

— Неплохо. Сейчас начинается второй сезон. Посмотрим. В первый сезон заняли четвертое место — это обидно, потому что лидировали за шесть туров до конца. Но этим и интересен юношеский спорт, случиться может все что угодно. Академия «Динамо» очень классная. Видно, что и в первой команде играет много воспитанников. Они всегда держат курс на доверие молодежи, это хорошо.

Илья Ковальчук. «Я не завидую рекордам Овечкина. Только радуюсь за него». Ковальчук — о «Спартаке» и СКА, Кузнецове и России на Олимпиаде

Илья Ковальчук
Читайте также
Легенда футбола Буффон женился во второй раз в 2024 году
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
Гусев прибил СКА. Что произошло в КХЛ 11 января
На Кубани замминистра образования обматерил волонтеров центра для очистки птиц от мазута
Бывший партнер Овечкина и Гретцки прокомментировал погоню за рекордом канадца
В США выступили за раздел Украины по немецкому сценарию
Сегодня
Вчера
Неделя