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Сегодня, 19:12

Ковальчук рассказал, планирует ли продолжать карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Илья Ковальчук рассказал о своих дальнейших планах.

«Никакого понимания сейчас нет. Что касается спортивной карьеры, определюсь в ближайшее время. Я думаю, что все уже прекрасно понимают, что никакого смысла нет. Все, что хотел, я сделал. У меня папа был фанатом «Спартака» всю жизнь. Для него было очень важно, чтобы я поиграл в родной команде. Я это сделал в этом году. Для меня это была самая главная мотивация», — сказал Ковальчук на Youtube-канале Федора Смолова Smol Talk.

Ковальчук вернулся в «Спартак» в декабре прошлого года. В минувшем сезоне он провел за красно-белых 20 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 8 (4+4) очков. Он не отметился результативными действиями в 5 матчах плей-офф.

15 апреля Ковальчуку исполнился 41 год.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PcQyciIeI1E
Илья Ковальчук
Хоккей
ХК Спартак (Москва)
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