Ковальчук считает, что лидеры «Спартака» должны сделать верные выводы после поражений

Сегодня, 10:04
Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук заявил, что лидеры московского клуба должны сделать правильные выводы из последних поражений команды.
«Каждый из нас был лидером, и ребята, которые считают себя лидерами в команде, обязаны выходить на новый уровень в таких играх. Думаю, в первую очередь лидеры команды должны посмотреть в зеркало и сделать правильные выводы. Потому что в такие моменты как раз и проявляются лидерские качества. Мы всегда разговариваем, общаемся. Многие ребята здесь никогда не играли в плей-офф, что-то, конечно, им надо подсказать, может, пожертвовать чем-то ради того, чтобы чуть лучше себя чувствовать или чуть больше сделать для команды. Но у нас есть еще время, поэтому я думаю, с нашим тренерским штабом мы обязательно соберемся, поговорим, посмотрим видео. Проиграть можно по-разному, как мы в последний раз это сделали — ни в какие ворота не лезет. Я уверен, что у нас будет серьезный разговор», — приводит слова Ковальчука ТАСС.
Красно-белые проиграли шесть последних матчей подряд.
«Спартак» находится на четвертой строчке турнирной таблицы Западной конференции с 67 очками в 52 матчах.