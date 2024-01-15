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Сегодня, 10:04

Ковальчук считает, что лидеры «Спартака» должны сделать верные выводы после поражений

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук заявил, что лидеры московского клуба должны сделать правильные выводы из последних поражений команды.

«Каждый из нас был лидером, и ребята, которые считают себя лидерами в команде, обязаны выходить на новый уровень в таких играх. Думаю, в первую очередь лидеры команды должны посмотреть в зеркало и сделать правильные выводы. Потому что в такие моменты как раз и проявляются лидерские качества. Мы всегда разговариваем, общаемся. Многие ребята здесь никогда не играли в плей-офф, что-то, конечно, им надо подсказать, может, пожертвовать чем-то ради того, чтобы чуть лучше себя чувствовать или чуть больше сделать для команды. Но у нас есть еще время, поэтому я думаю, с нашим тренерским штабом мы обязательно соберемся, поговорим, посмотрим видео. Проиграть можно по-разному, как мы в последний раз это сделали — ни в какие ворота не лезет. Я уверен, что у нас будет серьезный разговор», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

Красно-белые проиграли шесть последних матчей подряд.

«Спартак» находится на четвертой строчке турнирной таблицы Западной конференции с 67 очками в 52 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/19728957
Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
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