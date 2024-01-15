Ковальчук считает, что лидеры «Спартака» должны сделать верные выводы после поражений

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук заявил, что лидеры московского клуба должны сделать правильные выводы из последних поражений команды.

«Каждый из нас был лидером, и ребята, которые считают себя лидерами в команде, обязаны выходить на новый уровень в таких играх. Думаю, в первую очередь лидеры команды должны посмотреть в зеркало и сделать правильные выводы. Потому что в такие моменты как раз и проявляются лидерские качества. Мы всегда разговариваем, общаемся. Многие ребята здесь никогда не играли в плей-офф, что-то, конечно, им надо подсказать, может, пожертвовать чем-то ради того, чтобы чуть лучше себя чувствовать или чуть больше сделать для команды. Но у нас есть еще время, поэтому я думаю, с нашим тренерским штабом мы обязательно соберемся, поговорим, посмотрим видео. Проиграть можно по-разному, как мы в последний раз это сделали — ни в какие ворота не лезет. Я уверен, что у нас будет серьезный разговор», — приводит слова Ковальчука ТАСС.

Красно-белые проиграли шесть последних матчей подряд.

«Спартак» находится на четвертой строчке турнирной таблицы Западной конференции с 67 очками в 52 матчах.