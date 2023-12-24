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Сегодня, 12:45

Ковальчук сыграет против «Куньлуня» во втором звене «Спартака»

Руслан Минаев
Илья Ковальчук.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
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Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук сыграет во втором звене красно-белых в домашнем матче с «Куньлунем» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ. Игра начнется в 14.00 мск.

6 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с 40-летним форвардом. Соглашение с нападающим рассчитано до конца этого сезона. Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.

Последним клубом хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

«Спартак» с 60 очками после 43 матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
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