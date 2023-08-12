Ковальчук высказался о натурализации легионеров в КХЛ

Легенда российского хоккея Илья Ковальчук в эксклюзивном интервью «СЭ» неоднозначно оценил инициативу выдачи паспортов РФ иностранным хоккеистам, выступающим в КХЛ.

— Что скажете о выдаче гражданства легионерам?

— Это личное дело каждого. Если это делается, чтобы обойти лимит, то это неправильно. Если ребята любят Россию и хотят здесь жить, не получать каждый раз визу, то почему нет.

40-летний Ковальчук является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка Гагарина, финалистом Кубка Стэнли. Карьеру он приостановил после сезона-2020/21.

Полностью интервью Ильи Ковальчука можно прочитать на сайте «СЭ».