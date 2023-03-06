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Сегодня, 16:49

Ковальчук заявил, что состав СКА 2017 года был более сильным, чем нынешний

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Илья Ковальчук считает, что СКА 6 лет назад обладал более сильным составом, чем нынешний.

«Однозначно состав 2017 года. У нас тогда была очень сильная команда. И по составу, и по возрасту. Все были на пике. Были ребята постарше, которые могли показать все на своем примере. И перспективной молодежи было достаточно. Приехал Никита Гусев. Был Евгений Дадонов, Вадим Шипачев. Нынешний СКА тоже играет здорово. Агрессивно, активно. Очень зрелищный хоккей. Посмотрим, как будет в плей-офф. Потому что те же «Локомотив» и ЦСКА в этой конференции тоже не подарок. Будет интересно», — приводит Sport24 слова Ковальчука.

В сезоне-2016/17 СКА выиграл Кубок Гагарина. В то время за петербургский клуб выступал Ковальчук.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-03-06-kovalchuk-nyneshniy-ska-tozhe-igrayet-zdorovo-no-v-matche-s-nim-odnoznachno-pobedilby-sostav-ska-2017-goda
Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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