Ковальчук заявил, что в новом сезоне КХЛ много фаворитов

Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук оценил перспективы родного «Спартака» в новом сезоне КХЛ и высказался о фаворитах в борьбе за Кубок Гагарина.

«Следите ли за родным «Спартаком» и работой Алексея Жамнова в клубе? В дела клуба не погружен, но с Алексеем Юрьевичем общаемся, на днях как раз с ним виделись. Они приехали с первого сбора, он доволен командой и теми ребятами, которые только пришли в команду. Дай бог, не повторят то, что было в прошлом сезоне, и попадут в плей-офф. «Ак Барс» — фаворит сезона? Фаворитов много, тем более будет перекрестный плей-офф в новом сезоне. В Казани очень хорошая команда с ветеранами, с отличным тренером. Все карты в руках «Ак Барса», — приводит слова Ковальчука Metaratings.ru.

В прошлом сезоне «Ак Барс» добрался до финальной стадии Кубка Гагарина, где в серии уступил ЦСКА со счетом 3-4.