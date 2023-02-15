Коваленко объяснил, почему не стал драться с Мерфи

Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко прокомментировал победу над «Сибирью» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы стали перебарщивать при игре на синих линиях. Получили две контратаки и, пожалуйста, «Сибирь» в концовке на эмоциях «вытащила» матч. В Новосибирске тоже была хорошая упорная игра, с овертаймом. С «Сибирью» расслабляться нельзя. Я не умею играть на вбрасываниях, хоть и выиграл сегодня вбрасывание «на гол». Тяжело пока дается. Спасибо Максиму Летунову — он подсказал, как выигрывать вбрасывания. В эпизоде с Тревором Мерфи клюшка случайно попала ему в коньки, он предложил драться, но я понимал, что при счете 4:1 смысла нет, и на провокацию не поддался. Мы же в хоккей играем, а не в бокс. Если б я хотел драться, то пошел бы на ринг», — цитирует пресс-служба лиги Ларионова.

«Сибирь» проиграла третий матч подряд и занимает второе место в Восточной конференции — 79 очков. «Торпедо» идет на второй строчке в Западной конференции — 87 очков.