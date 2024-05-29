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Сегодня, 09:00

Ковалев об итогах сезона для «Спартака»: «Ребята сделали больше даже, чем от них ожидали»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Тренер «Спартака» Алексей Ковалев в интервью «СЭ» подвел итоги сезона-2023/24 для команды.

«Позитивного много было в этом сезоне: много рекордов побили, болельщики вернулись на трибуны. Много положительного, которое во много раз превышает негативное, здесь я бы даже не заострялся. Ребята сделали больше даже, чем от них ожидали. Что касается серии с «Магниткой», ребята выложились на 120 процентов, просто я думаю, к этому моменту уже не хватило энергии, эмоции все иссякли.

Мы понимали и после окончания регулярного чемпионата, что мы многое можем. Тем более сколько рекордов побили — и лиги, и командных. Здесь сомнений ни у кого не было. Мне кажется, что немного захлестнули эмоции», — сказал Ковалев «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Спартак» дошел до второго раунда Кубка Гагарина, в котором уступил будущему победителю турнира «Металлургу» со счетом 2-4 в серии.

Алексей Ковалев. «Всю карьеру меня пытались переучить и заставить делать что-то другое». Ковалев — об НХЛ и «Спартаке»

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Ковалев
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