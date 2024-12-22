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Сегодня, 15:40

Ковальчук приятно удивился уровню воспитанников узбекского хоккея

Микеле Антонов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион Илья Ковальчук рассказал о посещении тренировки воспитанников академии ташкенсткого «Хумо».

— Как вам уровень ребят?

— Честно? В раздевалке сидели и думали, как построить тренировку. Был один из самых главных вопросов. Думали, может, кто-то вообще из начинающих совсем... Нет, ребята все катаются. Думаю, им это запомнится.

— Дети отмечали, что вы их научили кататься, бросать...

— Это вы преувеличиваете (смеется).

— Мы все записали! За одну тренировку они все узнали.

— Дай Бог... Когда я был в их возрасте, помню Кубок «Спартака». Нам тогда удавалось общаться с командами нхловцев — там были Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров и другие. Для меня это было огромной мотивацией. Надеюсь, и для этих пацанов сегодняшний мастер-класс станет тем же.

41-летний Ковальчук — 2-кратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Гагарина-2021. Он наиболее известен по выступлениям за клубы НХЛ «Атланта», «Нью-Джерси» и «Лос-Анджелес», а также СКА, омский «Авангард» и московский «Спартак».

Илья Ковальчук
Хоккей
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