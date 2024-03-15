Ковальчук заявил, что уважает решение тренеров «Спартака» не ставить его в состав

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук прокомментировал регулярное отсутствие в составе команды в последних матчах.

40-летний форвард сыграл в одном матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Северстали» (4-1). Всего он пропустил 7 из последних 8 матчей красно-белых в КХЛ.

«Команда у нас на ходу, наше дело — быть готовыми, и когда выпадет шанс, воспользоваться им. Тот факт, что я в большинстве матчей серии против «Северстали» не играл, — это решение тренерского штаба, которое надо уважать и воспринимать профессионально», — цитирует Ковальчука РИА «Новости».

В регулярном чемпионате Ковальчук набрал 8 (4+4) очков в 20 матчах.

Во втором раунде Кубка Гагарина «Спартак» сыграет с «Металлургом». Первый матч серии пройдет в Магнитогорске 17 марта.