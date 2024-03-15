Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

15 марта, 16:30

Ковальчук заявил, что уважает решение тренеров «Спартака» не ставить его в состав

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хоккеист Илья Ковальчук
Илья Ковальчук.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук прокомментировал регулярное отсутствие в составе команды в последних матчах.

40-летний форвард сыграл в одном матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Северстали» (4-1). Всего он пропустил 7 из последних 8 матчей красно-белых в КХЛ.

«Команда у нас на ходу, наше дело — быть готовыми, и когда выпадет шанс, воспользоваться им. Тот факт, что я в большинстве матчей серии против «Северстали» не играл, — это решение тренерского штаба, которое надо уважать и воспринимать профессионально», — цитирует Ковальчука РИА «Новости».

В регулярном чемпионате Ковальчук набрал 8 (4+4) очков в 20 матчах.

Во втором раунде Кубка Гагарина «Спартак» сыграет с «Металлургом». Первый матч серии пройдет в Магнитогорске 17 марта.

Источник: РИА «Новости»
Илья Ковальчук
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Кубок Гагарина
1
Обсудить
Читайте также
Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина по голам за сезон
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Магнитка» будет бороться за кубок»: интервью Егора Коробкина
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
Ларионов vs Сизов, «Трактор», «Сибирь» мимо плей-офф
«Металлург» проводил Зарипова: репортаж из Магнитогорска
Ротенберг в ярости после 5:9 и что с Кузнецовым
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Спартака» Зайцев: «Серию плей-офф приятней начинать при своих трибунах»

СКА — «Автомобилист»: расписание матчей и время начала игр четвертьфинала Кубка Гагарина