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Сегодня, 06:52

Кожемяко: «К сожалению, пока не можем в этом сезоне быть удовлетворены выступлением «Адмирала»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прокомментировал уход из «Адмирала» в СКА лучшего вратаря КХЛ прошлого сезона Никиты Серебрякова.

«Вообще это дело менеджера и команды. Поэтому мы никогда не вмешиваемся ни в подбор игроков, ни в обмены. Вы знаете, к сожалению, пока не можем в этом сезоне быть удовлетворены выступлением «Адмирала». Я думаю, результаты такие потому, что команда новая, молодая. Она себя еще покажет, но все зависит от тренера. Мы будем помогать ему, советоваться, но стараемся в дела тренера, постановку игры, в подбор игроков не влезать. Это сугубо его дело. А наше дело — только обеспечить тренера всеми необходимыми условиями. В прошлом сезоне результат был хороший — мы очень довольны.

Сейчас положение стабильное. И мы даже немного увеличили бюджет за счет спонсоров. Сейчас тоже будем смотреть. Поэтому главное, чтобы новая команда собралась и показала хороший результат болельщикам. И в целом люди поверили в себя. Играют неплохо, но что-то пока не складывается», — цитируют «Известия» Кожемяко.

СКА объявил о переходе 27-летнего Серебрякова 4 октября. В прошедшем сезоне вратарь принял участие в 6 матчах за «Адмирал» и отразил 92 процента бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,48.

Источник: https://iz.ru/1592961/aleksei-fomin/obmen-serebriakova-delo-menedzhera-admirala-my-ne-vmeshivaemsia
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